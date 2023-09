Perché si utilizza la metodologia agile?

La metodologia agile emerge negli anni Novanta nel settore IT; a fronte di un incremento di lavoro si è resa necessaria l’introduzione di nuove modalità di gestione e di organizzazione delle attività dei progetti. Questo metodo è stato in seguito adottato dalle aziende di altri settori, allo scopo di completare il programma di lavoro in tempi brevi tenendo conto delle esigenze del cliente. La pianificazione a lungo termine riguarda invece il metodo tradizionale che stabilisce ogni dettaglio prima dello sviluppo.

Il tempo dedicato a questa attività non è sempre proficuo, in quanto difficilmente tutto va secondo i piani e sono necessarie le revisioni. La metodologia agile prevede degli obiettivi lungo il percorso verso la conclusione del progetto, allo scopo di avere una certa flessibilità per le modifiche dovute agli imprevisti e al cliente. La validità di questo metodo nell’ambito lavorativo è stata recepita dalla scuola che ne ha fatto materia di insegnamento per la preparazione degli studenti al mondo del lavoro.

Scrive Agenda Digitale che in un liceo lombardo, il progetto “Be Agile” ha cercato di far comprendere ai ragazzi come sia necessaria una continua formazione, soprattutto in ambiti non apparentemente legati a una specifica professione. Ampliare la propria “cassetta degli strumenti”, permetterà loro di restare costantemente inseriti nel mondo del lavoro, seppur con modalità di volta in volta diverse.

Vantaggi del Metodo Agile

La flessibilità dell’approccio Agile è un importante vantaggio in quanto il team che lavora al progetto può effettuare dei cambiamenti, a seconda delle richieste del cliente e di eventi inattesi. Nel mondo della programmazione consente di migliorare la qualità del lavoro degli sviluppatori e la collaborazione tra colleghi. Come spiega Aulab, centro di formazione per Web Developers, un agile development team, secondo uno dei principi del Manifesto Agile, è composto da persone che hanno in comune la motivazione e la determinazione per il raggiungimento del risultato finale.

Se uno dei componenti del team non è d’accordo con questa visione, non dovrebbe farne parte. Le scadenze in un piano di lavoro a breve termine sono rispettate più facilmente, grazie alla suddivisione in sotto-progetti. Alla conclusione di ogni sotto-progetto vengono effettuati dei test e controlli di qualità per avere un feedback dal cliente. Il prodotto finale di conseguenza si contraddistingue per l’alta qualità. È possibile prospettare all’acquirente un budget complessivo all’inizio delle attività, per comunicare al termine di ogni sotto-progetto l’ammontare dei costi sostenuti e l’importo rimanente. Il cliente viene messo in condizione di adattare il progetto in base al budget ancora disponibile.

Il rapporto tra l’acquirente e il team è più saldo con un maggiore coinvolgimento nei risultati delle attività di realizzazione del progetto. Si instaura un clima di fiducia e di comunicazione indispensabili per il conseguimento degli obiettivi del team.

Come diventare “agili”

È fondamentale passare dalla teoria alla pratica, visto che i principi del Manifesto Agile rappresentano una nuova filosofia da adottare. Il vantaggio del modello tradizionale è la trasparenza dei processi che sono precedentemente definiti, però è anche difficile poter fare modifiche per la rigida pianificazione. Occorre quindi passare da un modello lineare a quello agile. I componenti di un team devono lasciare alle spalle la mentalità del metodo tradizionale per poter essere agili. È il modo di pensare che deve cambiare, non è sufficiente avere la padronanza degli strumenti e del metodo.

Il cliente diventa il centro di tutto il progetto e le attività per la sua realizzazione sono destinate a essere revisionate costantemente, per soddisfare le sue esigenze o per affrontare degli eventi imprevisti. Ogni consegna a breve termine di un sotto-progetto deve garantire un beneficio misurabile, stabilendo un quadro completo che includa il risultato finale per permettere al cliente di comprendere questo schema di processo produttivo del team.