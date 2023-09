Violenza sul treno: nuova aggressione con coltello a Saronno

Lo scorso 21 settembre, alle 21 circa, a bordo di un treno proveniente da Milano, un giovane italiano di 23 anni è stato aggredito da un nordafricano armato di coltello. Il giovane ha infatti resistito al tentativo di rapina da parte del nordafricano mentre il treno si trovava nel territorio di Bollate , ne è nata una colluttazione e la giovane vittima è rimasta ferita ad una mano. Una volta che il treno è arrivato alla stazione ferroviaria di Saronno, e si sono aperte le porte, il nordafricano è fuggito.

Altri passeggeri del treno, che avevano visto in parte quello che era successo, avevano già chiamato il numero unico di emergenza 112, e i sanitari di un’ambulanza della Croce Rossa hanno subito soccorso e medicato il giovane trasportandolo poi al pronto soccorso.

Per far luce sull’incidente e identificare l’aggressore, i Carabinieri della compagnia di Saronno si sono recati alla stazione di piazza Cadorna, poco prima delle 22:00 per effettuare dei primi rilievi, cercare possibili testimoni e per acquisire possibili filmati e riprese delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Si spera anche che le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione e quelle sul treno possano rivelarsi fondamentali per gettare luce sull’accaduto.

La stazione ferroviaria di Saronno è perennemente minacciata. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi episodi di violenza, tra pestaggi, risse e aggressioni, che lo rendono un luogo poco piacevole da frequentare. Questa serie di eventi sta suscitando preoccupazione e discussione in ambito politico, e non solo, mettendo in evidenza le questioni legate alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e sui treni e anche nelle città di provincia, come Saronno, che nelle ultime cinque settimane è stata al centro di vari episodi di microcriminalità.

Microcriminalità?

La chiamano microcriminalità perchè gli episodi non si riferiscono alle grandi organizzazioni criminali, ma la crescita esponenziale del numero di aggressioni e rapine da strada, perlopiù compiute da nordafricani, molto spesso irregolari, è diventato, nel compresso un fenomeno grave e di difficilissima gestione da parte delle forze dell’ordine, che rischia di rendere le persone oneste schiave della paura e della impossibilità di spostarsi serenamente.