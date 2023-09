Alfa Romeo Tonale. L’ultima aggiunta alla flotta della Polizia Locale Lombardia è al Comando Unico Nerviano – Pogliano

Dopo essere entrata a far parte degli arsenali di Polizia di Stato e Carabinieri, l’Alfa Romeo Tonale ha conquistato un nuovo prestigioso posto nella flotta della Polizia Locale della Regione Lombardia. Una delle nuove auto con la fiammante livrea biancoverde è stata consegnata al Comando Unico di Polizia Locale Nerviano – Pogliano in questi giorni e assegnata al Nucleo Operativo.

La presentazione ufficiale dell’Alfa Romeo Tonale per la Polizia Locale della Regione Lombardia è avvenuta durante il Convegno delle Polizie Locali d’Italia a Riccione lo scorso Venerdì 22 settembre, durante un evento dedicato alle nuove tecnologie, ai mezzi e agli allestimenti delle forze dell’ordine.

Il Comune di Pogliano Milanese è riuscito ad acquisire l’Alfa Romeo Tonale grazie a un bando di Regione Lombardia, del Dicembre 2022, che prevedeva il cofinanziamento del 50% della spesa fino a un massimo di 20.000 euro per l’acquisto di mezzi e attrezzature tecniche per la Polizia Locale. Il Comune di Pogliano Milanese ha ottenuto la cifra massima. La nuova auto è costata 60.000 euro, di cui 40.000 euro sono stati coperti dal Comune di Pogliano Milanese e 20.000 euro finanziati da Regione Lombardia.

Questo veicolo, un modello Alfa Romeo Tonale Hybrid Veloce, è stato allestito per svolgere attività di Polizia Stradale, ordine pubblico e polizia giudiziaria. L’allestimento scelto per l’Alfa Romeo Tonale Hybrida modello Veloce è pensato per le attività sia di polizia stradale sia di ordine pubblico e polizia giudiziaria e include una cellula di sicurezza nei sedili posteriori.

Il Secur Wall divide fisicamente conducente e capo pattuglia dai trasportati e consente, quindi, di trasportare persone arrestate, fermate o agitate oltre modo in completa sicurezza. I finestrini posteriori sono ricoperti da un’apposita pellicola che non consente la rottura dei vetri, non è presente il tasto per abbassare i vetri e le portiere sono bloccate e non apribili dall’interno. I sedili sono completamente rivestiti in apposito materiale resistente e lavabile.

Un altro importante accessorio dell’allestimento è il sistema di supporto del tablet con applicazioni operative, una stampante e uno scanner A4 collegati al tablet. Il tablet è fornito anche dell’applicazione targasystem collegata ai portali installati nelle due città e che consente di vedere in tempo reale il passaggio di veicoli segnalati per reati o irregolarità amministrative.

E’ prevista, nei prossimi mesi, l’installazione di nuove applicazioni che consentiranno l’ inter-connessione diretta con la centrale operativa della polizia locale che è attualmente in fase di realizzazione nella sede del Comando Unico. Tra l’equipaggiamento in dotazione alla nuova Alfa Romeo Tonale del comando ci sono i giubbotti antiproiettile, un DAE portatile e una Dash Cam.

Dal comune, presentando l’Alfa Romeo Tonale, dicono che:

Oggi, la Polizia Locale è sempre più chiamata a garantire la sicurezza nelle città e la necessità di mezzi sicuri, efficienti, e con dotazioni tecnologiche e strumentali moderne è fondamentale. Con l’istituzione del Comando Unico e l’aumento delle risorse umane con diverse esperienze, è essenziale dotarsi di veicoli robusti, sicuri e veloci, dicono dal Comune.

Tuttavia, oltre ai mezzi e alle dotazioni, la formazione continua degli operatori è di primaria importanza. Al Convegno di Riccione, sono stati organizzati corsi qualificati che hanno coinvolto anche agenti del Comando Unico, coprendo una varietà di argomenti rilevanti per il loro lavoro quotidiano e gli agenti del comando unico hanno seguito corsi sull’ infortunistica stradale, l’ambiente e i controlli sui rifiuti, il nuovo codice dei contratti, i controlli di polizia amministrativa e i controlli commerciali, la sicurezza urbana dopo la riforma Cartabia, le nuove notifiche digitali attraverso il portale “send”, le attività di polizia giudiziaria e la gesione dei minori.”