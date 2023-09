L’Incendio di un autobus a Cornaredo, poco prima delle auto

Un altro incendio ha colpito questa notte Cornaredo, tra 3.30 e le 4, proprio poco prima di quello in via Colombo. Un autobus ha preso fuoco in via Merendi, era parcheggiato all’esterno del deposito di autobus Iveco, in strada, e bruciava. Per spegnere le fiamme sono state utilizzate una autopompa APS proveniente da Rho e l’autobotte del distaccamento di Rho. Due squadre dei vigili del fuoco per un totale di 7 persone, e si sono alternate nello spegnere le fiamme.

Per domare l’incendio sono state utilizzati 12.000 litri d’acqua, oltre a diversi litri di schiumogeno estinguente. Sul posto c’erano anche i carabinieri della compagnia di Corsico per hanno effettuato le operazioni di controllo della viabilità e della sicurezza del perimetro in cui si erano sviluppate le fiamme.

Per Cornaredo è stata una notte piuttosto movimentata. Non sono ancora comunicate le cause dei due incendi, ma sono fatti in cui la mano dell’uomo c’è sempre: gli incendi di automobili parcheggiate, ameno che non abbiano un difetto congenito, non si verificano quasi mai da soli