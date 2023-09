Fuma una canna all’hashish alla fermata dell’autobus e…

Ieri, alle 17, a Milano, un 54ennni è stato sorpreso mentre fumava una canna contenente hashish presso la fermata dell’autobus di piazza Prealpi.

La sua tranquilla giornata è stata interrotta quando una pattuglia della Polizia di Stato è stata avvolta dall’inequivocabile aroma proveniente dalla canna. Gli agenti hanno deciso di fermare l’uomo, ed accusarlo di violazione dell’articolo 75 del codice penale per possesso e uso di sostanze stupefacenti, ma questi ha deciso di non essere d’accordo e ha reagito con forza, rivolgendo insulti agli agenti che lo hanno arrestato per resistenza.

Mentre tentavano di farlo salire in macchina, l’uomo ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni, e in un acceso momento di rabbia ha apostrofato i giovani agenti con l’insulto “siete dei ragazzini. Non contate un cazzo”. Ora si trova ancora in camera di sicurezza