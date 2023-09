Rizosfera, la vita sotto terrestre svela il mondo nascosto sotto i nostri piedi

“Rizosfera, la vita sotto terrestre” è una mostra interattiva che racconta cosa succede negli strati biologici e geologici della terra. Aprirà le porte il prossimo 30 settembre, alle 10, a Vimercate. L’entrata è gratuita.

Il MUST, il Museo del Territorio di Vimercate, in provincia di Monza Brianza, è pronto ad aprire le porte a Rizosfera – La vita sottoterrestre, una straordinaria mostra multimediale e interattiva che porterà nel mondo segreto e vitale del suolo. Questa iniziativa è promossa da CEM Ambiente, in occasione del loro cinquantesimo anniversario, e realizzata in collaborazione con il Comune di Vimercate, il MUST Museo del territorio, FRAME-Divagazioni Scientifiche e Aurora Meccanica.

Rizosfera, la mostra, che ha debuttato con successo al Food & Science Festival di Mantova, aprirà al pubblico il 30 settembre alle 10:00

La rizosfera è quella regione del suolo che avvolge le radici delle piante. Una definizione proposta per la prima volta nel 1904 da Lorenz Hiltner, un agronomo tedesco. Questa parte del mondo sotterraneo ospita una vasta gamma di microrganismi, alcuni dei quali essenziali per la salute delle piante. La mostra offre l’opportunità di esplorare questo universo oscuro e affascinante, interagendo con creature strane che lo abitano, con le gigantesche molecole che vi si trovano e gli organismi microscopici che lo popolano. Sarà un’esperienza sensoriale che farà comprendere meglio ai visitatori i delicati equilibri che sostengono la fertilità del suolo e, di conseguenza, la produzione di cibo sostenibile per l’umanità.

La mostra si svolgerà all’interno del programma espositivo 2023/24 del MUST e coinciderà con l’iniziativa “Ville aperte” in Brianza. Il percorso espositivo è stato accuratamente progettato per guidare i visitatori in un affascinante viaggio nel mondo sotterraneo.

Dettagli Importanti:

Data : Dal 30 settembre al 22 ottobre 2023

: Dal 30 settembre al 22 ottobre 2023 Luogo : MUST Museo del territorio vimercatese, Via Vittorio Emanuele II n.53, Vimercate (MB)

: MUST Museo del territorio vimercatese, Via Vittorio Emanuele II n.53, Vimercate (MB) Orari : Mercoledì-Giovedì 10:00-13:00, Venerdì-Sabato-Domenica 10:00-13:00 / 15:00-19:00

: Mercoledì-Giovedì 10:00-13:00, Venerdì-Sabato-Domenica 10:00-13:00 / 15:00-19:00 Ingresso: Gratuito

Inoltre, il 1 ottobre, in concomitanza con “Ville Aperte” in Brianza, l’ orario speciale continuerà dalle 10:00 alle 19:00 senza interruzioni e sono state organizzate alcune visite guidate gratuite. E’ possibile prenotarsi sul sito internet www.villeaperte.info. Per le scuole, le visite guidate gratuite sono disponibili da martedì a sabato ed è possibile prenotarle sulla piattaforma https://forms.gle/pznSevVqZ3mjbtGc6.

Rizosfera – La Vita sottoterrestre è una straordinaria esposizione scientifica realizzata con il supporto dell’Università degli Studi di Torino e dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR. E’ un’ opportunità da non perdere per esplorare il mondo nascosto sotto i nostri piedi e per scoprire quanto influenzi la nostra vita quotidiana.