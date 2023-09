Milano.La cocaina gli causa un attacco di estrema sincerità e confessa tutto

Una notte di follia e gli effetti della cocaina su un 37enne italiano porta la polizia di Milano a scoprire un carico di 7 kg di Hashish nascosti in un auto nel parcheggio di un hotel di Milano. Chi dice che la droga non fa male dovrebbe riconsiderare anche gli effetti sulla sincerità e sulla psiche umana. Ha infatti lasciato senza parole per la sorpresa, la storia di questo 37enne che ha rivelato la sua identità di trafficante di droga in un momento di straordinaria sincerità, mentre era circondato dalla polizia.

Il 37 anni si è trovato coinvolto nella situazione senza precedenti quando, sotto l’effetto della cocaina, ha confessato apertamente di essere coinvolto nel traffico di droga. Ma la sua confessione non si è fermata qui. Ha rivelato anche di aver nascosto 7 chilogrammi di hashish all’interno della sua auto, parcheggiata in un hotel di Milano. La sua sincerità ha sconcertato gli agenti della polizia di Stato, che hanno deciso di andare a verificare la veridicità delle sue affermazioni.

I poliziotti hanno effettuato un controllo accurato e hanno scoperto che diceva la verità. All’interno del veicolo, divisi in 14 pacchetti da 5, c’erano 70 panetti di hashish. La confessione del narcotrafficante ha portato al suo arresto immediato per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Com’è andata

La strana catena di eventi è iniziata quando, alle 2 del mattino del 14 settembre, dalla reception di un hotel di via Principe Eugenio, a Milano, hanno chiamato il 112. Uno dei loro clienti aveva improvvisamente iniziato a dar di matto, lanciando gli oggetti che aveva vicino. poi era uscito in strada e aveva iniziato a sollevare e lanciare in strada i cestini dei rifiuti. La polizia è intervenuta con alcune volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura. i poliziotti hanno ritracciato l’uomo e lo hanno circondato, nel tentativo di fermarlo senza fargli male.

Sono riusciti a bloccarlo mentre si trovava sui binai del tram, tra via Cenisio e via Messina. a quel punto il 37enne ha confessato di essersi fatto una dose di cocaina, e ha detto frasi come. ” Voi non sapete chi sono io! Sono un trafficante di droga.” Le facce dei poliziotti gli sembravano probabilmente incredule quindi ha aggiunto qualcosa come “Non mi credete? Ah si? E io posso provarlo, ne ho 7 chili nella mia auto.”

A quel punto i poliziotti si sono fatti indicare dove si trovava l’automobile e hanno avuto la sorpresa di trovarci veramente 7 kg di hashish. Questo episodio straordinario dimostra come la verità possa emergere nei momenti più inaspettati e come la cocaina non sia la migliore alleata dei trafficanti di droga, specie se ne fannouso.