Fumo nero dalla Discoteca Lime. Squadre dei Vigili del Fuoco sul posto

4 squadre dei Vigili del fuoco sono ora in Corso Lodi dopo la segnalazione di nuvole di fumo nero e denso che uscivano dai locali dalla Discoteca Lime , che si trova al numero civico 65. La centrale operativa del 112 ha inviato 4 mezzi dei Vigili del Fuoco, e un contingente di 20 uomini altamente addestrati che stanno affrontando la situazione. Una prima ispezione ha rivelato una densa nube di fumo all’interno del locale, ma al momento, non ci sono fiamme.



I Vigili del Fuoco sono entrati nel locale indossando gli autorespiratori e l’abbigliamento protettivo. Devono essere in tanti perchè il massimo di autonomia degli autorespiratori è di circa 20 minuti, quindi ogni uomo deve fare molta attenzione al tempo che passa all’interno dei locali pieni di fumo e deve fare attenzione a tenere abbastanza autonomia respiratoria per uscire dai locali in un ambito in cui la visibilità è fortemente limitata.

Dalle prime notizie ricevute dalla nostra redazione pare che nel locale della Discoteca Lime non ci sia nessuno. Fortunatamente, gli appartamenti del condominio sopra la Discoteca Lime non sono rimasti coinvolti e non è stata necessaria l’evacuazione. Al momento, le operazioni per permettere la diradazione del fumo e le indagini per determinare la causa dell’incidente sono in corso.

I video dei Vigili del Fuoco

Larghe volute di fumo uscivano dalle bocche di lupo dai locali sotterranei della discoteca. La situazione era particolarmente difficile perché in una posizione simile le vie di fuga sono davvero poche. Il fumo si è diffuso velocemente nel quartiere. Per fortuna non si registrano intossicati. Siamo a mezzogiorno e i Vigili del fuoco stanno ancora lavorando per liberare i locali. Contro il fno c’è poco da fare. Una volta tolta la corrente nei locali e aperta ogni porta e finestra, bisogna monitorare fino a che il fumo non esce salendo verso l’alto.