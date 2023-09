Allarme e Furti a Milano. Uno dopo l’altro

Verso le ore 2:00 della scorsa notte, mentre i Carabinieri pattugliavano viale Tibaldi, hanno ricevuto un allerta da un sistema di allarme antintrusione proveniente da un supermercato nelle vicinanze. Rapidamente si sono diretti sul posto indicato e lì hanno sorpreso un italiano di 46enne all’interno del discount. L’uomo aveva forzato una porta antipanico e stava cercando di rubare generi alimentari e alcolici per un valore stimato di circa 600 euro. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al proprietario. Il 46enne è stato immediatamente portato nelle celle di sicurezza presso la caserma Montebello, in attesa del processo diretto previsto per lunedì accusato di furto

Pubblicità

La serata non era, però, finita. Poco dopo un altro allarme e i Carabinieri della Compagnia Duomo sono corsi in via Bordighera dove era stato segnalato un furto in corso in un appartamento. I militari si trovavano nelle vicinanze, e hanno prontamente bloccato due cittadini georgiani, di 39 e 45 anni, entrambi con un passato penale. I due individui stavano tentando di forzare la porta di un appartamento al terzo piano, di proprietà di un italiano attualmente in vacanza.

Pubblicità

Sono stati arrestati per tentato furto in abitazione e, successivamente, durante una perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di attrezzi adatti allo scasso. Gli indagati sono trattenuti nelle celle di sicurezza della caserma Montebello, in attesa dell’udienza immediata prevista per la mattinata di lunedì .