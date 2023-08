Lite condominiale: 73enne aggredito a Vermezzo

Questo pomeriggio, poco prima delle 16.40, un uomo di 54 anni ha aggredito un vicino di casa di 73 anni durante una lite condominiale. Dopo essere stata chiamata, la centrale operativa del 112 ha inviato in via Mazzini 11 a Vermezzo con Zelo un’ambulanza di Ata Soccorso, gli agenti della polizia locale del Consorzio dei Fontanili e i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Mentre le forze dell’ordine si occupavano di capire cosa era successo, i sanitari di ATA soccorso si sono occupati dell’ aggredito, l’uomo di 73 anni, e dopo le prime cure sul posto lo hanno trasportato, in codice verde, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta. L’altro uomo, il 54enne che è stato indicato come l’aggressore non ha avuto bisogno di cure mediche.

La lite condominiale è un fattore di rischio sociale

La lite condominiale costituiscono una parte molto importante e numerosa degli interventi delle forze dell’ordine per atti violenti fra due persone. Si litiga e si passa alle mani per i motivi più svariati. Dal modo di differenziare la pattumiera, all’uso dell’ascensore fino persino anche al modo di vestirsi. Però questa volta abbiamo un 54enne che ha colpito un uomo di 73 anni, e la differenza di età e di forza fisica fra i due è sicuramente troppo alta per poter classificare l’episodio solo come “lite condominiale”.