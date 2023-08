Incidente stradale a Milano: auto ribaltata, 3 persone incastrate. Una sotto ad un palo

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, verso mezzogiorno e mezza, in Corso 22 marzo, quasi all’ angolo con Piazza Emilia, all’altezza del numero civico 39, a Milano. Per cause che poi saranno in accertate, un’auto si è ribaltata. A bordo c’erano due persone sono rimaste incastrate all’interno. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una moto ed è stato colpito e abbattuto anche un palo era segnaletica stradale e un archetto di ferro posizionato per impedire il parcheggio sui marciapiedi. Il palo, cadendo, ha colpito una persona che è ancora incastrata sotto il palo.

Secondo le prime informazioni ricevute, le sue condizioni di salute sembrano più gravi di quelle dei due occupanti dell’auto. Per il momento conosciamo solo l’età dei 3 feriti. Sono due donne di 42 e 73 anni e un uomo di 78.

Sul luogo dell’incidente ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, tre ambulanze del 118, un automedica e un mezzo per il soccorso avanzato attrezzato per la rianimazione. Il traffico su quella parte decorso è stato chiuso per permettere i soccorsi. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della polizia locale di Milano.

Le foto dell’incidente

Aggiornamento delle 14

Poco prima delle 13:30 i vigili del fuoco hanno dato notizia di avere estratto anche le due persone rimaste incastrate nell’auto e di averle affidate alle cure dei sanitari. Si tratta di un uomo di 78 anni e di una donna di 73 che dopo le prime cure sono state trasportati, in codice verde, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico. Più gravi, come ci si aspettava, sono le condizioni della donna di 42 anni colpita dal palo. È stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda, il codice rosso.