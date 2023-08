Rapina sventata a Ossona: Ladri fuggiti attraverso la Via Monte Gallio

un tentativo di rapina è stato sventato a Ossona ieri sera. 4 persone hanno tentato di entrare in una villetta tra via Petrarca e via Carlo Porta mentre erano i proprietari erano chiaramente in casa. I ladri, che solo per un caso non sono diventati dei rapinatori, sono passati dal campo di mais che divide la via Petrarca dai sentieri che proseguono sulla via monte Gallio.

Scoperti dai proprietari, i ladri che erano già entrati sono fuggiti attraverso la via Monte Gallio e da lì hanno sicuramente raggiunto il bosco della Corona per poi sparire nelle campagne fra Ossona, Furato e Mesero e dirigersi con tutta probabilità .

Un attacco così diretto alla proprietà in presenza dei proprietari indica che i ladri sono diventati troppo pericolosi. In genere cercano di colpire case vuote e fuggono al primo movimento che avviene in strada. La legge è chiara, se i ladri sorpresi non fuggono immediatamente e tentano di resistere all’arresto civico da parte dei proprietari, se li toccano o minacciano, da furto aggravato l’accusa diventa di rapina.