Accoltellato a Milano: 39enne egiziano in gravi condizioni

Ieri sera, alle 22:50 circa, un uomo è stato accoltellato all’addome in via dei Piatti, all’altezza del numero civico 4, in pieno centro di Milano. La centrale operativa del 112, dopo la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto un’ambulanza del 118 e un mezzo per il soccorso avanzato della ATT di Milano, e ha allertato i Carabinieri della stazione Duomo.

Il ferito è un uomo egiziano di 39 anni. Quando i soccorritori lo hanno trovato aveva una profonda ferita all’addome. Gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale policlinico, dove si trova ancora in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato aggredito per motivi futili da due sconosciuti che poi sono fuggiti. I militari stanno effettuando l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona dell’aggressione e cercando testimoni dell’accaduto, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.