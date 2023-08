Ossona. Una donna picchiata a sangue all’alba in piazza Litta

Questa mattina a Ossona, poco prima delle 5, in piazza Litta, nei pressi dell’incrocio di numero civico 6 di via patrioti, c’è stata una brutta lite. Una donna di 30 anni è rimasta ferita. La centrale operativa del 112, allertata da chi ha ascoltato le sue urla, ha inviato subito sul posto una ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e i carabinieri della radiomobile di Abbiategrasso. Mentre con la loro presenza, i carabinieri riportavano alla calma, la donna è stata prima medicata e poi trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta.

Alcune voci in paese dicono che tutto è avvenuto sotto il porticato dove si trova il bar Colazione da Tiffany, che era già chiuso sin dalle 3 del mattino. Dicono che un uomo ha selvaggiamente picchiato una donna e che, senza l’intervento dei carabinieri, le cose avrebbero potuto andare peggio di quanto sono andate. Sempre alcuni testimoni dicono che i carabinieri hanno portato via l’uomo con loro, ma non abbiamo conferme precise, per il momento, così come non si sa ancora nulla di ufficiale sull’identità delle due persone coinvolte nella triste vicenda.