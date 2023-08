Chiuso per 10 giorni la Mr Alimentari di via da Cermenate. Non sono ferie

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione del minimarket “MR Alimentari” di via Giovanni da Cermenate 66 a Milano.

Provvedimento notificato questa mattina

Questa mattina, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno notificato il provvedimento al responsabile dell’attività. Una decisione presa perchè lo scorso luglio, dopo diverse segnalazioni che denunciavano un’attività di spaccio di droghe di vario tipo, gli agenti del Commissariato Mecenate hanno svolto un controllo nelle vicinanze. Successivamente hanno fermato il titolare del minimarket, mentre usciva dalla cantina dell’esercizio. Alle domande precise degli agenti, il titolare si è deciso a consegnare spontaneamente 5 grammi e mezzo di shaboo, poco più di 2 grammi di cocaina, oltre 2 grammi e mezzo di hashish, 7 pastiglie di yaba, chiamata anche droga di Hitler perchè alza molto l’aggressività delle persone, e 1.465 euro in contanti.

I motivi della chiusura

Ne è seguita una perquisizione sia personale che del locale, e gli agenti hanno trovato un involucro in cellophane con altri 1,76 grammi di cocaina. In cantina hanno trovato anche 193 bustine di plastica trasparenti utilizzate verosimilmente per il confezionamento della droga e una pistola scacciacani priva di caricatore e di tappo rosso. Il titolare, che ha diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.