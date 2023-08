Monopattini elettrici. Arriva l’assicurazione obbligatoria Era Ora!

Il Consiglio dei Ministri ha approvat, la bozza di un decreto che, recependo una direttiva Europea, impone ai monopattini elettrici l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile . Era un intervento richiesto e atteso da molti, specialmente da quelli che sono stati vittime di incidenti stradali causati da monopattini elettrici.

Il decreto apporta anche un’altra serie di modifiche al codice della strada e al Codice delle Assicurazioni. Si basa su una nuova definizione di veicolo e definisce i casi in cui è è necessario l’obbligo di assicurazione. L’obbligo di assicurazione è esteso ai veicoli a prescindere dal terreno su cui sono utilizzati, dal fatto che siano fermi un movimento, dalla circolazione in zona in cui accesso è soggetto a restrizioni ed è per l’appunto previsto anche l’obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, che riguarda quindi i monopattini, le biciclette elettriche o con pedalata assistita oltre che le mini car elettriche tanto di moda fra i più giovani e che si possono guidare sin dai 16 anni.

I decreti legge

Nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sono inserite anche alcune deroghe e condizioni in cui l’assicurazione può essere sospesa o non utilizzata. Un decreto promulgato dal Consiglio dei Ministri è di immediata esecuzione, ha un carattere di urgenza e il Parlamento ha 90 giorni di tempo per recepirlo come legge e farlo diventare definitivo. C’è anche la possibilità di inserirlo nell’annuale calderone del “milleproroghe”, un documento che allunga la vita dei decreti legge in atto intanto che il Parlamento lì analizza e li trasforma e legge. Ce ne sono certi che sono prorogati per decenni. Infatti, se un decreto legge non dovesse essere prorogato scadrebbe al novantesimo giorno, e ogni suo effetto dovrebbe essere cancellato.

Se un governo utilizza troppi decreti legge per governare il paese, è perché il Parlamento non è in grado di fare il suo lavoro in modo celere ed efficiente. Infatti sono diversi anni che vien chiesto di prendere provvedimenti riguardo alla pericolosità dei monopattini elettrici, fino a questo momento né governo e Parlamento sembravano e recepire il problema che si era creato.

Monopattini elettrici a noleggio

Non sappiamo ancora quali saranno le reazioni dei noleggiatori di monopattini. Considerando che gli incidenti cadono anche sotto la responsabilità dei proprietari dei mezzi coinvolti dovrebbero già avere delle assicurazioni in grado di coprire la loro responsabilità civile nel caso di incidenti stradali.