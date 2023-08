Legnano. Tentato furto in via Thomas. Preso il palo, il ladro e riconosciuto il complice fuggitivo

Ieri, martedì primo agosto alle 14:30 circa, i poliziotti del commissariato di Legnano hanno arrestato un pregiudicato tunisino di 28 anni, irregolare dopo averlo sorpreso In flagranza durante un furto in un’abitazione. Tutto è iniziato con la segnalazione arrivata al 112 per la presenza sospetta di tre persone in via Giulio Thomas, a Legnano. Quando la volante della polizia è arrivata sul posto, intorno alle 14.30, ha notato subito il palo, piuttosto nervoso e inesperto, e lo hanno stato fermato e indagato subito.

C’era anche un altro individuo, il 28enne tunisino, che, alla vista delle luci blu, è fuggito con fra le braccia quanto aveva rubato da uno dei capannoni che si trovavano nel giardino della villa monofamiliare colpita. I poliziotti lo hanno rincorso e raggiunto. Ha anche tentato di sfuggire all’arresto facendo resistenza ma è stato bloccato. Il terzo uomo è riuscito a fuggire, ma dato che era una “faccia conosciuta” agli uomini della divisione anticrimine del commissariato, a suo carico c’è ora un’indagine in stato di irreperibilità per il tentato furto in concorso.

Così, oltre all’arresto in flagranza per tentato furto il 28ene il tunisino è indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. I poliziotti, infatti, gli hanno trovato addosso un cacciavite lungo 20 cm. La refurtiva è già stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.