Scalmanato arrestato dalla polizia locale di Trecate. È di Sedriano

Un 54enne residente a Sedriano è stato arrestato dalla polizia locale di Trecate, in provincia di Novara. Ieri pomeriggio, primo agosto, era entrato con la forza in casa della sua ex compagna, a Trecate, che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti subito e hanno bloccato l’uomo, che ha reagito con violenza all’arresto. Non voleva andarsene dall’appartamento.

Pubblicità

L’uomo è stato quindi arrestato, portato per l’identificazione al comando della polizia locale di Trecate e qui gli sono state notificate le accuse di resistenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. Oggi ha avuto luogo il processo per direttissima cui è stato sottoposto. Per avere la sentenza e sapere quale sarà il destino giudiziario del sedrianese ci vorrà qualche tempo.