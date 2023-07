Corbetta. È un disastro. Alberi abbattuti dal vento e tetti danneggiati. Il sindaco chiede di non uscire di casa

il maltempo di questa notte ha colpito in modo particolarmente duro a Corbetta. La situazione più grave si è verificata tra via Roma e via Verdi, due strade centralissime di Corbetta. Qui infatti si sono abbattuti dei grossi alberi provocando danni ingenti.

Pubblicità

All’angolo fra via Roma e via Verdi un grosso pino, cadendo, ha chiuso la via e provocato la caduta parziale di un tetto. Ha anche danneggiato il cornicione della casa di fronte. Danni anche in via Roma all’altezza di Villa Pagani. Un albero secolare che si trovava all’interno del cortile della storica villa non ha retto alla furia del vento ed è caduto.

Pubblicità

Ha portato con sé i cavi dell’elettricità aerei che passavano lí vicino, ha rotto il muro di cinta, ha letteralmente sbarrato la strada e la cima ha colpito la casa di fronte alla villa, danneggiandone gravemente il tetto. Per fortuna non ci sono feriti. Alcuni rami di pino sono caduti anche all’interno del cortile dell’istituto scolastico degli odontotecnici.

Pubblicità

Altri alberi sono caduti di fronte all’asilo Collodi, lungo al pista ciclabile e nelle frazioni di Soriano, Cervello e Battuello. In zona cimitero sono caduti alberi caduti. Via Italo Zatt è allagata così come viale Europa e sono chiuse al traffico.

La Protezione civile è in azione per eliminare l’acqua con le pompe. Queste due vie si allagano sempre dopo i temporali o piogge copiose. Il problema è annoso e legato alla portata delle fogne, che avrebbe bisogno di una manutenzione straordinaria, senza aspettare che gli eventi calamitosi ne peggiorino le condizioni.

Pubblicità

La polizia locale, la Protezione civile e i Vigili del Fuoco sono al lavoro già dalle cinque di questa mattina. Il parco Ferrario è stato chiuso per evitare che alberi o rami pericolanti possono cadere e ferire persone. È stata chiusa al traffico di veicoli e di persone anche via Galilei. Un grosso albero, che si trovava nel parco della villa storica adiacente, è caduto sulla carreggiata. Un lungo pezzo di cornicione si è staccato da un tetto ed è caduto nella via laterale alla chiesa prepositurale.

Con un messaggio ai cittadini, il sindaco Marco Ballarini ha chiesto di uscire di casa solo per motivi straordinari per dare il tempo alla polizia locale, alla Protezione civile, e ai vigili del fuoco di controllare mettere in sicurezza tutto ciò che ancora pericolante.

Pubblicità