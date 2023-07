Linate. Tette sospette all’ aeroporto

Lo scorso sabato, all’ aeroporto di Linate, una donna nigeriana dai seni prosperosi in partenza per Alghero con il volo ita airways AZ 1566 delle ore 20:55 ha fatto scattare diverse volte i sistemi di controllo del metal detector , che è necessario superare per accedere ai Gates di imbarco. Gli addetti alla sicurezza dell’aeroporto hanno quindi chiesto l’intervento della Polaria, la Polizia di Stato, per individuare il problema.

L’atteggiamento nervoso della donna ha insospettito gli agenti della polaria, che hanno anche notato delle irregolarità nel modo in cui la stoffa della maglietta aderiva alle tette generose, all’altezza del torace. Hanno quindi deciso fare intervenire il personale femminile per la perquisizione personale. Le tette non erano così grosse come sembrava. Infatti la donna nascondeva nel reggiseno, a far da sostegno ai suoi seni di misura normale, 1,120 kg di eroina suddivisa in 100 ovuli e 230 g di cocaina suddivisi in altri 20 ovuli. In pratica i suoi seni risultavano pesare quasi un chilo e mezzo in più rispetto alla realtà. La donna aveva con sé anche alcuni telefoni cellulari, Preziosi per la polizia.

All’ atto dell’identificazione ottenuta tramite il foto – segnalamento, la donna nigeriana è risultata essere in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione internazionale, che dopo questo reato non le sarà sicuramente concessa.

