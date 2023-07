ASM. A Luglio nuovi concorsi per nuove assunzioni

ASM, l’azienda speciale multiservizi partecipata da 11 comuni della zona di Magenta e dell’Alto Milanese a settembre, procederà a nuove selezioni pubbliche di personale. . Il bando per le assunzioni sarà pubblicato entro luglio e riguarderà diverse professionalità dall’operatore del calore all’addetto alla Manutenzione del verde pubblico fino a due figure di assistenti tecnici per il servizio di igiene ambientale e per il servizio Global Service e Manutenzione del verde pubblico. Si tratta di occasioni importanti per i giovani che hanno passione per l’ambiente.

Già lo scorso giugno ASM aveva concluso le selezioni per sei nuovi lavoratori, che ora sono stati assunti per coprire le posizioni Vacanti nell’area dell’igiene ambientale e, sempre in quest’area, altri quattro lavoratori sono stati assunti per consentire agli operatori in forza di poter godere, in modo scaglionato, delle ferie.

Sempre a giugno ASM ha ospitato tra studenti provenienti dall’istituto Einaudi di Magenta, nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro, che è stato ripreso dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Sabrina Stoppa, responsabile degli affari generali del personale, ha commentato. ” È stata un’esperienza estremamente positiva. I ragazzi si sono dimostrati interessanti e anche proattivi in alcune situazioni lavorative, proponendo lo stesso soluzione dei casi. Al termine del periodo di alternanza, sono stati spronati a non fermarsi ma cercare di sviluppare i propri interessi, studiando e applicandosi.”