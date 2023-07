Incidente in moto. 2 feriti gravi a Magenta

Questa sera, alle 19.09, la centrale operativa del 112 ha avuto la segnalazione di un incidente stradale e ha inviato in via dello stadio, a Magenta, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta , un’ ambulanza di soccorso avanzato e un elicottero del 118, per assistere e portare in ospedale due persone che erano cadute dalla moto.

Pubblicità

I feriti sono due uomini di 19 e 61 anni. Al momento uno dei due è in volo in elicottero in codice giallo verso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano. L’altro lo stanno trasportando, sempre il codice giallo, con l’ambulanza di soccorso avanzato dell’att di Milano, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fornaroli di Magenta.

Pubblicità

Sul posto, per garantire la sicurezza dei soccorritori e la viabilità, ci sono i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Pubblicità