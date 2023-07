Canegrate. Rissa con feriti fra vicini di casa

Una rissa è scoppiata ieri sera intorno alle 20:30 in via Cairoli, Canegrate, per non meglio specificati motivi di vicinato. All’ estemporanea “riunione di condominio” in strada hanno partecipato diverse persone. Come si sa, quelle fra vicini solo fra le riunioni più pericolose cui si può partecipare.

Infatti in pochi attimi i vicini di casa hanno iniziato ad alzare la voce, ad accusarsi fra loro fino a che non è partito il primo spintone che ha fatto degenerare la riunione in una rissa. Poi, alle 21:38, qualcuno ha chiamato il 112 che hanno inviato sul posto le Radiomobili dei Carabinieri di Legnano è una ambulanza della Croce Rossa.

I sanitari si sono occupati di una donna di 47 anni e di un uomo di 49 che durante il violento scambio di opinioni hanno avuto la peggio e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano in codice verde. Tra quanto succede alla stazione ferroviaria e gli scambi di opinione condominiali, Canegrate sta conquistandosi un posto fra i luoghi di cronaca.

