Incidente stradale a Arconate. Cause da chiarire

Ieri, domenica 2 luglio, all’incirca a mezzogiorno e mezza, un incidente stradale si è verificato in via Molino vecchio, una strada della periferia di Arconate, in provincia di Milano. È rimasto ferito una giovane di 23 anni. La centrale operativa del 112 ha ricevuto la chiamata alle 12:48 e ha inviato sul posto un’ ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’auto medica della AAT di Milano. L’equipaggio di una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Legnano si è occupato dei rilievi dell’incidente.

Pubblicità

Infatti la giovane è finita contro un ostacolo ad una velocità tanto alta da ferirla gravemente.

I sanitari l’hanno soccorsa sul posto, mentre i medici presenti hanno accertato che non fosse al momento in pericolo di vita. il codice di soccorso è quindi passato da rosso a giallo ed è stata accompagnata, con una certa fretta, al’ pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Non sappiamo ancora se era in auto, in monopattino o in moto, e non abbiamo ancora l’ufficialità della causa dell’incidente, ma su qualunque mezzo fosse, per prendere un ostacolo, cioè un muro o un palo, in una via così defilata e poco frequentata, vuol dire che i suoi occhi non erano sulla strada, ma che guardava da altre parti.

Pubblicità