Incendio in Chinatown

Un incendio si è verificato in un appartamento di una palazzina in via Bramante 35, nel quartiere Chinatown di Milano, questo pomeriggio poco prima delle 15:00. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano e alcune ambulanze di ATA soccorso.

Non è stato facilissimo raggiungere l’appartamento che si trova al quinto piano in una via stretta in cui passa anche il tram. Il traffico è stato deviato ma non il tram, che per proseguire ho dovuto attendere la fine dell’intervento di spegnimento delle fiamme. Al momento non sono segnalati feriti o intossicati dal fumo né fra gli abitanti dell’appartamento né fra i soccorritori.

Le foto

in questo momento gli incendi degli appartamenti sono causati soprattutto da sovraccarichi della linea elettrica, da parte di impianti elettrici vecchi, senza manutenzione e senza salvavita, cui sono allacciati troppi elettrodomestici. Spetta comunque ai vigili del fuoco effettuare le perizie caso per caso per stabilire cosa in realtà causi l’incendio degli appartamenti.

L’intervento di soccorso