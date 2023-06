Italiano tenta la truffa dello specchietto. La vittima è un pensionato romeno

Una truffa dello specchietto tentata da un pregiudicato 35enne di Foggia nei confronti di un pensionato di 77 anni romeno è finita con l’arresto per tentata truffa del foggiano.

Erano le 10 del mattino di ieri, 22 giugno, quando l’equipaggio di una radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni, passando in via Riboldi a Paderno Dugnano (MI), ha notato, all’interno di un parcheggio pubblico, un’accesa discussione fra due automobilisti, uno giovane e uno piú anziano. I militari si sono quindi fermati a vedere cosa succedeva. Cosí sono venuti a sapere che pochi attimi prima il 35enne aveva chiesto 200 euro in contanti al 77enne come risarcimento per un presunto danneggiamento dello specchietto retrovisore esterno dell’auto della moglie, che lui stava guidando.

Secondo il foggiano, il romeno lo aveva danneggiato durante un sorpasso effettuato poco prima con la sua auto. I controlli effettuati nell’immediato dai carabinieri hanno invece stabilito che il foggiano aveva inscenato una “truffa dello specchietto” ai danni del romeno. Il 35enne è stato quindi arrestato in flagranza e accompagnato in caserma dove è stato chiuso nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima

