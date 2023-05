Incidente a Mesero. A terra un ciclista

Questa mattina alle 7:41 la centrale operativa del 112 ricevuto una chiamata di richiesta di aiuto in via Meucci a Mesero per un incidente. Le prime notizie dicono che un uomo di 20 anni in bicicletta è stato investito.

Sul posto si sono recati i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano, il cui equipaggio si è occupato dal ferito. Dopo le prime cure, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta, in codice verde.

Fortunatamente non si è fatto troppo male ma in questi giorni sono veramente numerosi gli incidenti stradali in cui le vittime sono motociclisti, ciclisti, e gente che utilizza il monopattino sulla strada.