Meteo in Lombardia. Altri temporali in arrivo

La centrale operativa della protezione civile della Lombardia ha il diramato un allerta meteo di colore giallo, il primo livello di attenzione, a partire dalle 14 di domani, 24 maggio 2023. Ci si aspetta una serie di temporali forti che inizieranno a incidere verso le 9:00 del mattino sulla parte alta della Lombardia, per poi coinvolgerla tutta sin dal primo pomeriggio.

Non si sa esattamente esattamente di quale l’intensità saranno e dove esattamente si verificheranno, ma la primavera, soprattutto alla fine di maggio, è spesso teatro di forti temporali e di grandi date che sembrano fuori stagione, ma che in realtà sono nella stagione giusta in cui avvengono. Fortunatamente i danni del maltempo non sono molto comuni e tendono a verificarsi in zone ristrette.

Attenti al meteo

In ogni caso, quando si vede arrivare il temporale, annunciato spesso da un cielo nero e pesante, e da nuvole che scorrono veloci, è meglio utilizzare quelle precauzioni che utilizzavano anche i nostri nonni, come non sostare sotto gli alberi, stare lontani da lampioni, fonti elettriche, punte di qualsiasi tipo lanciate verso il cielo, aquiloni e corsi d’acqua. In auto invece se malauguratamente si è colpiti da un fulmine, caso rarissimo che ha pochissime probabilità di succedere, non si è in pericolo fino a che si resta a bordo. Infatti i pneumatici isolano dal terreno, ma sconsiglierei di scendere fino a che non si è chiesto aiuto a qualcuno che sa cosa fare.