Incidente a Milano, in via legioni romane. Giovane di 17 anni in codice rosso

Incidente grave questa mattina in via Legioni Romane all’incirca all’altezza del numero 9, dove c’è il benzinaio. Verso le 7:30 una ragazza di 17 anni è stata investita da un’auto. La centrale operativa del 112 è sul posto per i soccorsi, insieme alla polizia locale di Milano.

La giovane era a piedi ed è stata investita da un’auto, ma non stava attraversando la strada. Non abbiamo ancora molte notizie su quanto è successo, nelle prossime ore saremo più precisi. Sul posto ci sono un’ambulanza della Intervol di Milano, un’ automedica della ATT e un’ambulanza attrezzata per la rianimazione. La giovane è stata trasportata, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda.

Gli agenti della polizia locale di Milano sono al lavoro e stanno raccogliendo le immagini delle telecamere per comprendere la dinamica dell’incidente.