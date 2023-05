Un nuovo glorioso Re a San Salvatore di Casorezzo

Oggi Casorezzo ha celebrato le sue origini longobarde e burgare con una bella festa alla chiesa medievale di San Salvatore. Durante le celebrazioni sono stati nominati i nuovi cavalieri del sacro Gral e della tavola rotonda. Un nuovo Re ha estratto la spada dalla Roccia ed è stato toccato con la spada nel nome di San Michele e San Giorgio.

La festa in costume, alla sua prima edizione, ha gioiosamente coinvolto i bambini e ha ripercorso tutti i miti dimenticati di un periodo di gloria della Lombardia, l’alto medioevo, intorno all’anno mille, o poco dopo, in cui i Longobardi e i loro alleati Burgari, erano al massimo del loro splendore, e portavano le vestigia del Drago di Milano che poi si è trasmesso ai loro discendenti come il biscione dei Visconti.

In quei tempi, l’altomilanese si chiamava Burgaria, dal nome degli alleati dei longobardi, i Burgari, che la amministravano e cui erano state affidate la prima e la seconda linea di difesa del Ticino, con la costruzione di castelletti, come il Burgass di Ossona, e chiese, i cui campanili, alzandosi sopra i boschi, segnavano gli incroci fra le strade.

SI dice che Ariberto da Intimiano, il vescovo guerriero che inventò il Carroccio, percorresse con i suoi soldati, a cavallo, le strade che toccavano San Michele al Casone, Santa Elisabetta ad Asmonte, San Bartolomeo ad Ossona, San Giorgio a Casorezzo e poi, per dirigersi verso Legnano, passasse a sinistra in prossimità delle chiesa di San Salvatore. Di chiesa in chiesa, di campanile in campanile, la sua strada e delle sue truppe era segnata in modo chiaro. Ad ogni chiesa si fermava, per abbeverare i cavalli, per lasciarli riposare, e per pregare e adorare il Signore, chiedendogli di assisterlo nella vittoria.

Erano tempi lontani, e la storia di quel periodo non viene insegnata a scuola. E’ destinata solo agli appassionati che sanno come cercarne i segni. Chi ha trovato il modo per insegnarla ai bambini e anche ai adulti, con queste affascinanti feste in costume ci fa un enorme regalo di sapienza e conoscenza.

