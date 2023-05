Incendio a Cornaredo. 2 feriti. Una donna e il suo gatto

Ieri sera via, 9 maggio, erano circa le 22:00 è scattato l’allarme la centrale operativa del 112 per un incendio a Cornaredo, in via Primo Levi al numero civico 5. Un appartamento al terzo di una palazzina di quattro piani era in preda alle fiamme.

I vigili del fuoco sono arrivati con cinque squadre e i relativi mezzi, accompagnati dalle ambulanze del 118 e da un automedica, oltre che dai Carabinieri della stazione di Cornaredo. I vigili del fuoco sono stato subito occupati dell’evacuazione della palazzina, e di entrare nell’appartamento in fiamme per mettere in salvo eventuali occupanti. Infatti, in camera da letto, giaceva il corpo esamine di una donna disabile di 69 anni.

I vigili del fuoco l’hanno portata all’esterno e affidata alle cure del 118. È stata portata quindi in ospedale. Per il momento, non abbiamo altre notizie sul suo attuale stato di salute . Sappiamo invece che i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche il suo gatto, che le faceva compagnia all’interno dell’appartamento.