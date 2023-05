Metropolitana Milano.”C’è gente in galleria”, e si fermano i treni

Questa mattina intorno alle 8 treni della linea rossa della metropolitana di Milano si sono dovuti fermare, alcuni erano in galleria. Poi la centrale ha abbassato la tensione elettrica sulla intera linea perché un uomo si era infilato nella galleria e camminava sui binari. Come sempre non è stato semplice convincerlo ad uscire, se ne sono occupati gli uomini della Security della Centrale Operativa di ATM metropolitana.

È un fatto risaputo che percorrere a piedi le gallerie della metropolitana è pericoloso. Lo fanno solo gli ubriachi, i drogati, i disperati che fuggono dalle forze dell’ordine e chi tenta il suicidio. Per questo, in questi casi, viene inviata sul posto anche un’ambulanza con dei sanitari grado di assistere le persone che non sono presenti a se stesse. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza anche in questo caso, ma l’uomo una volta fatto uscire dalla galleria ha rifiutato di andare al Pronto Soccorso.