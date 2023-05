Spariscono i gatti. Mistero in paese

In questi giorni, a Ossona, c’è un mistero che ha coinvolto diversi gatti di casa. Sono spariti. In alcuni casi si tratta di cuccioli altri di animali adulti. L’ultimo gatto che non si trova più è Rio, un simpatico micio di casa che abita con la famiglia in via Padre Giuliani, a Ossona. Ha 5 anni, è diffidente con gli sconosciuti, ed è scomparso da sabato 29 aprile. Prima di lui ne sono spariti, ormai da giorni, uno da una casa di via Marcora, e un altro da una della zona di via Ticino.

Di questi è stata data la notizia sui social, ma non sono gli unici. La maggior parte dei mici spariti è sterilizzata e quindi non sente il calore della primavera, che è uno dei motivi per cui potrebbero perdersi e non tornare a casa per diverso tempo. Non si tratta di animali preziosi, con un qualche valore economico, ma di semplici gatti di casa. In un caso pare che sia stato rapito. Viola è una gattina tricolore ed è sparita dal giugno del 2022. La hanno caricata su un’auto scura verso le 8 del mattino, nella frazione di Asmonte, e di lei non si è saputo più niente.

Il mistero è piuttosto fitto. A quanto pare alcuni gatti, sterilizzati e chiaramente abituati a stare in casa, vengono invece abbandonati ad Ossona e sembrano non appartenere a nessuno. C’è qualcuno che sposta i gatti prelevandoli da un paese per portarli in un altro? Oppure qualcuno li prende per ucciderli e cucinarli? Cosa sta succedendo? E’ la domanda che ormai si pongono in molti mentre cercano i loro amici di pelo ed è una domanda che sembra dover restare, per il momento, senza risposta.

Precauzioni per i mici

A causa per la loro natura indipendente sono più difficili da ritrovare, rispetto ai cani, quando si perdono, e spesso si somigliano molto fra loro. Per questo è importante sterilizzarli e dotarli di microchip. Con la sterilizzazione si evita che il micio di casa vada troppo in giro seguendo l’odore delle gattine in calore, e finisca per perdersi e con i microchip è possibile recuperarlo e dimostrare il proprio diritto a riaverlo.