Incidente stradale a Gaggiano. Muore un motociclista

Alle 18 circa di questo pomeriggio a Vigano di Gaggiano, si è verificato un incidente stradale tra un motociclista e un’auto. E’ successo in via Kennedy, circa all’incrocio con la strada provinciale 38. Purtroppo il motociclista, un uomo di 64 anni, è caduto ed è deceduto sul colpo. All’arrivo dei soccorsi della centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto le ambulanze, un’automedica e un elicottero partito dalla base di Bergamo, è stato chiaro che non c’era più la possibilità di fare nulla

Mentre scriviamo, alle 21.24, la strada provinciale 38 di Gaggiano è ancora bloccata, perchè non hanno ancora portato via il corpo dello sventurato motociclista. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Anche l’autista e il passeggero dell’auto sono rimasti feriti, in modo lieve e accompagnati in ospedale.

Non possiamo purtroppo essere più precisi nel dare ulteriori notizie perchè Areu Lombardia non fornisce ai giornalisti il supporto per effettuare il servizio pubblico di informazione, quindi abbiamo dovuto appoggiarci delle applicazioni private.