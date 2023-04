Incendio in una palazzina. 11 feriti

Ieri pomeriggio, intorno alle 16:25, la centrale operativa del 112 ha inviato i soccorsi in via Aretusa 6, zona San Siro, a Milano, per l’incendio di un appartamento. Le fiamme si stavano sviluppando in due appartamenti di una palazzina di sei piani. L’incendio è nato nell’appartamento del secondo piano e ha poi coinvolto anche un appartamento del terzo piano.

Sul posto sono arrivate 7 squadre dei vigili del fuoco che hanno immediatamente evacuato l’intera palazzina. Le quattro ambulanze della Croce Celeste, di Padana emergenze e della Croce Verde di Cassano d’Adda, oltre al personale infermieristico di due automediche inviate dagli ospedali San Carlo e sacco, si sono occupate dei numerosi feriti e intossicati. 11 persone, sarà cui almeno due bambini, sono state trasportate in ospedale.

I feriti e intossicati nell’incendio

Una famiglia di quattro persone, in cui è accertato ci fossero i due bimbi, sono state portate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli, una persona è stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo in codice giallo, un’altra famiglia di tre persone è andata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo in codice verde e infine altre tre persone, sempre il codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Carlo. Dei rilievi della viabilità e della sicurezza durante i soccorsi si sono occupati gli agenti della polizia stradale e quelli della polizia locale di Milano. I danni ai due appartamenti sono ingenti.

Le foto dei soccorsi