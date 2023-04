Si sdraia sui binari del tram perché aveva perso lo zaino

Ieri sera, in via Tramelloni, alla fermata all’angolo con via Anassagora, zona Precotto, il tram 31 è rimasto fermo mezz’ora perchè un 28nne della Costa d’Avorio, senza fissa dimora, si era sdraiato sui binari. Quando i carabinieri sono intervenuti insieme alle ambulanze del 118, ha detto che si comportava così perchè aveva dimenticato il suo zaino su un altro tram.

Pubblicità

L’uomo si trovava in un stato di psico agitazione, si dice così per dire che non si sa cosa avesse preso, che faceva anche intuire una disperazione tale da temere volesse tentare di uccidersi o farsi del male. I carabinieri del nucleo radiomobile sono alla fine riusciti a calmarlo e a convincerlo a sottoporsi alle cure dei sanitari del 118 e poi ai controlli ospedalieri adatti al caso. È stato quindi portato al pronto soccorso, i binari sono stati liberati, e il tram ha potuto ripartire. L’ivoriano è stato alla fine denunciato, in stato di libertà, per interruzione di pubblico servizio.