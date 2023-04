Meteo. Allerta incendi boschivi a Pasqua e Pasquetta. Fate attenzione alle grigliate

Tutta la Lombardia è in codice di allerta meteo a causa degli incendi boschivi. Le condizioni metereologiche sono Infatti tali da aumentare il rischio che un piccolo errore come l’accensione di falò o il lancio di sigarette fuori dal finestrino dell’auto causino dei grandi incendi. Il clima è troppo secco e c’è vento. Questo allarme meteo capita proprio nel momento in cui i lombardi hanno l’abitudine di andare a fare picnic e ad accendere fuochi per le grigliate di Pasqua o di Pasquetta. Le due condizioni di festa e allerta combinate aumentano di molto il rischio di incendi boschivi

Rischiamo di perdere buona parte del patrimonio verde Lombardo per la disattenzione. Infatti il recupero del terreno di un bosco bruciato è lungo e difficile. È quindi necessario che tutti facciano la massima attenzione, al punto di essere considerati maniacali, per spegnere qualunque traccia di fuoco dopo aver finito di grigliare, per spegnere completamente le sigarette prima di gettare i mozziconi. Anzi, non gettateli affatto. Ci sono i portacenere da taschino per tenere i resti delle combustioni delle sigarette fino a che non si sia a casa dove li si può buttare in sicurezza.

A maggior ragione bisogna fare attenzione alle grigliate in giardino, dove ad andare a fuoco potrebbe essere casa vostra o quella, peggio ancora, del vicino. Ma sempre ricordato che, quando si accende un fuoco, va tenuto a portata di mano anche il miglior modo per spegnerlo. Un piccolo estintore Oppure per le grigliate dei secchi d’acqua. L’importante è abbassare la temperatura alla base delle fiamme.