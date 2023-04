Lite a Sedriano. Un uomo in ospedale

La centrale operativa di Areu ha segnalato un intervento a Sedriano, in via De Amicis all’incirca all’altezza del numero civico 86 per una lite in strada che ha portato al ferimento di un uomo di 43 anni.

A Sedriano, per gli accertamenti e per eventualmente calmare gli animi sono stati inviati i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso mentre dei soccorsi ci sono occupati sanitari della Croce Bianca di Magenta che hanno portato l’unico ferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fornaroli di Magenta alle 17:11, in codice verde. Attualmente non si conoscono i motivi della lite, che è avvenuta in un luogo pubblico, fra le due persone che si sono affrontate.