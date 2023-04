Incidente. Ancora una volta un monopattino elettrico, di notte

Un giovane di 20 anni ha avuto un incidente stradale a causa di una caduta con il monopattino elettrico questa notte a Busto Arsizio, in via Magenta, all’altezza del numero civico 102. La chiamata al 112 è arrivata a mezzanotte 53 minuti, quindi l’incidente deve essere avvenuto pochi minuti prima. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio che ha soccorso il ferito e dopo le prime cure lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano in codice giallo. ( foto di repertorio)

Con il monopattini elettrici, specie la notte, è facile avere incidenti e cadere. I pericoli sono molti. Le buche stradali, i dossi ed era rallentatore della velocità del traffico sono molto meno visibili di notte e per una persona in monopattino è difficile vederli in tempo utile ad evitarli. Ma poi considerata la stanchezza e la minor visibilità ti possono portare a sfiorare marciapiedi e altri ostacoli e a far perdere l’equilibrio, già delicato, di chi utilizza il monopattino.