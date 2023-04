Terremoto in Kamchatka. Si sono svegliati i vulcani?

Un terremoto di magnitudo 6.5 è avvenuto questa mattina verso le 4 del mattino, ora italiana, nella zona della costa est della penisola della Kamchatka, che appartiene alla federazione russa. La profondità è di 101 km. Non essendo superficiale, no dovrebbe dar vita a fenomeni di Tsunami. Non si hanno ancora notizie dei danni e delle possibili vittime, ma questo forte terremoto è un altro dei numerosi terremoti distruttivi che hanno colpito negli ultimi mesi ambedue gli emisferi del mondo, dalla Turchia all’Australia fino al’Ecuador e in Papua Nuova Guinea , dove ieri si è avuto un terremoto che ha raggiunto la magnitudo 7.

Pubblicità

Conosciuta ovunque perchè è uno dei paesi indicati nel famoso gioco di ruolo Risiko, la Kamchatka è formata dalla penisola della Kamčatka, dalle isole del Commodoro e dall’isola Karaginskij, che si trovano nel mare di Bering. E’ abitata da poco più di 300mila persone, che vivono principalmente in due città, Petropavlovsk-Kamčatskij ed Elizovo. Gli abitanti sono principalmente di etnia russa, ma ci sono anche circa 13mila Coriacchi, una etnia asiatica autoctona.

Pubblicità

La Kamchatka è ricoperta dalla neve da ottobre a maggio. Sul suo territorio ci sono diversi vulcani attivi, che sono stati inseriti nell’elenco dei luoghi patrimonio dell’umanità. La combinazione fra il calore assoluto prodotto dai vulcani e il freddo della terra e dell’aria gelata, ne fanno un luogo in cui la vita è difficile, ma anche uno dei posti più estremamente belli e più sorprendenti della terra.

Pubblicità

La Kamchatka confina ad est con il Canada e con l’Alaska, da cui è divisa dallo stretto di Bering. In mezzo allo stretto ci sono le isole Diomede una appartenete alla Russia e una agli Stati uniti. é il punto in cui le due nazioni sono più vicine, appena 3 km di mare. Nell’ultima era glaciale, era possibile attraversare lo stretto a piedi e gli antropologi hanno stabilito che fu il punto da cui le popolazioni asiatiche entrarono e si diffusero in tutte le americhe, dando vita alle popolazioni autoctone degli indiani d’America.