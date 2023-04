Incidente a Rho. Investita una donna

E appena giunte in redazione la notizia che a Rho, in via San Carlo Borromeo all’altezza del numero civico 90 una donna di 29 anni circa è stata investita da un’auto. La chiamata al 112 è arrivata alle 8:36. L’incidente è avvenuto quindi qualche momento prima. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale di Rho e un’ambulanza dell’Ars di Pero.

Il punto in cui è avvenuto l’incidente è la parte ha senso unico di via Carlo Borromeo, quindi Generalmente le velocità delle auto non sono alte. anche se basta molto poco per farsi male. La 29enne è già stata soccorsa dai sanitari e poi trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rho in codice verde