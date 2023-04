Incidente stradale. Cadono dalla moto e arriva l’elisoccorso

Il primo aprile è giornata particolarmente infernale. C’è stato un altro incidente stradale, questa volta a Turbigo, in via Novara, che è poi la strada provinciale 341 che porta al famoso ponte di ferro sul Ticino. In quel punto la strada è un rettilineo da cui sbucano molte strade sterrate che portano all’interno del parco, fin sulla riva del fiume azzurro. Non si conosce ancora la causa ma in quel punto due persone che percorrevano la via Novara in moto sono cadute. Il volo è stato particolarmente violento.

L’allarme al 112 è arrivato alle 19:15 nella centrale operativa ha inviato sul posto un’ ‘ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un elicottero dell’elisoccorso di Como che ah collaborato per il trasporto di unod ei feriti con un’ambulanza della Croce azzurra di Como. Areu comunica che le vittime dell’incidente sono due uomini di 49 e 59 anni.

Dopo i primi soccorsi uno è stato portato, in codice giallo, con l'elicottero al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como, e l'altro è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallarate sempre in codice giallo con l'ambulanza della Croce Rossa di Gallarate.. Dei rilievi dell'incidente e della viabilità si sono occupati i Carabinieri della compagnia di Legnano.