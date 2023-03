Vento Forte. I primi danni

Il forte vento annunciato è arrivato e si contano già i primi danni. i vigili del fuoco sono impegnati in diverse emergenze, tra cadute idi tegole e alberi

Il primo danno procurato dal vento si è verificato in via Tiraboschi, in zona Porta Romana, dove un albero è stato sradicato ed è caduto su due automobili parcheggiate.

Per fortuna non ci sono stati danni a persone e l’albero non era particolarmente vigoroso. Si raccomanda di fare attenzione. il Vento forte continuerà fino alle 21.

I vigili del Fuoco a Milano

In questo momento, a Milano, risultano interventi dei vigili del fuoco per dissesti di elementi costruttivi, cioè cadute di tegole, camini muri e grondaie, in via Lodovico il Moro, sul Naviglio, in via Trivulzio, in via Beltrami, in via Legioni romane in piazza del Duomo, in corso Indipendenza, in via Giuditta Sidoli, in via Giuseppe Colombo, in via Angelo della Pergola, in viale delle Rimembranze di Greco e in via Botticelli. Una lista che rischia di essere molto lunga, a fine giornata.