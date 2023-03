Ossonese aggredisce il sindaco di Casorezzo e lo manda all’ospedale a causa del cane senza guinzaglio

Venerdì 24 marzo il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Cuggiono dopo essere stato aggredito a pugni davanti all’area cani del paese, in via per Ossona. L’aggressore è un uomo che si era rifiutato di mettere il guinzaglio al suo pittbull. L’aggressore abita a Ossona ha circa 30 anni ed è conosciuto anche nel suo paese a causa del fatto che spesso non tiene il cane al guinzaglio.

L’area cani di Casorezzo si trova di fronte al municipio, giusto dall’altra parte della strada, e il sindaco si era accorto della presenza di una persona che, fuori dall’area cani, aveva il cane senza guinzaglio e lo ha affrontato, chiedendogli di mettere il guinzaglio al cane o di farlo entrare nell’area cani. Gli ha anche scattato alcune foto che, essendo il sindaco un pubblico ufficiale che può avere anche compiti di accertatore e di polizia giudiziaria, hanno valore di prova nel comminare le multe.

Quando si è sentito fare delle rimostranze e si è accorto che erano state scattate delle foto che dimostravano la sua colpevolezza, il 30enne ha aggredito il sindaco, prima a parole, poi alcune spinte, cui il sindaco ha resistito, e infine il 30enne lo ha sorpreso sferrandogli un pugno diretto al viso. Pierluca Oldani è riuscito a schivare il colpo solo in parte ed è stato preso di striscio, subendo un danno al naso.

In suo aiuto sono arrivati alcuni automobilisti che stavano passando in via per Ossona in quel momento, e alcuni dipendenti del Comune, che hanno visto come si sono svolti i fatti. Pierluca Oldani ha chiamato il 112 e la centrale operativa ha inviato sul posto i carabinieri della compagnia di Legnano e un’ambulanza.

Quando ha capito che stavano arrivando i carabinieri l’uomo ha chiuso il cane nel recinto. Un po’ tardi. Prendere a pugni le persone è un atto ingiustificabile a prescindere che la vittima sia il sindaco o un semplice cittadino, ma il comportamento del 30 enne fa pensare che forse non aveva pienamente compreso di aver colpito il primo cittadino, o forse non sapeva che il primo cittadino di un paese è un pubblico ufficiale, e che fra i suoi compiti c’è anche quello di far rispettare i regolamenti comunali.

Pierluca Oldani è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Cuggiono, e il 30 enne ha rimediato una denuncia per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre naturalmente alla salatissima multa per non aver tenuto il cane al guinzaglio.