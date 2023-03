Credit Suisse + UBS = -64%. Bitcoin sembra approfittare.

UBS acquista Credit Suisse per 3 miliardi di dollari e tentare un salvataggio fondamentale per l’intero sistema bancario mondiale. Anche UBS, come Credit Suisse, fa parte delle 30 banche presenti nella lista G-SIB e, come ho scritto nell’articolo precedente, si parla di sole 30 banche in tutto il mondo. Se dovesse fallire una delle banche presenti nella lista sarebbe un disastro per l’intera economia mondiale. Oggi il mercato sembra reagire male all’acquisto di UBS, le azioni di Credit Suisse riportano un bel -64% e quelle di UBS -16%. Proviamo ad imaginare uno scenario nel quale dovessero fallire 2 banche dalla lista G-SIB, sarebbe una crisi mai avvenuta nella storia dell’economia mondiale e forse é proprio questo di sui parlano alcuni analisti che prevedono una crisi peggiore di quella del 1929 a partire dal terzo trimestre 2023.

Altro fatto interessante da far notare é che i vertici di UBS hanno optato per l’acquisto di Credit Suisse ignorando il parere degli azionisti che in realtà non sono nemmeno stati interpellati e privati del loro diritto di opinione/scelta sulle mosse della banca. I vertici di UBS hanno scelto di comprare e hanno comprato. Il panico sui marcati é forte e quasi tutti i mercati Europei sono in ribasso, gli investitori cercano sicurezza nel classico come l’oro che schizza a circa 2000 dollari l’oncia e Bitcoin continua a crescere sfondando 28.000 dollari. Forse le persone intimorite da un possibile collasso del sistema bancario tradizionale stanno muovendo capitali nelle criptovalute che paradossalmente sembrano più stabili dell’attuale e passato sistema bancario che negli anni ha avuto spesso bisogno di salvataggi da parti di governi e enti preposti.

Si aspetta con una discreta ansia l’apertura dei mercati degli Stati Uniti che daranno il loro giudizio sull’acquisto di UBS e si aspetta con molta ansia la dichiarazione di Powell sul nuovo rialzo eventuale dei tassi d’interesse. Powell e il governo Americano si trovano ancora una volta in mano l’ultimo pallone da giocare. Se qualcuno dei protagonisti dovesse sbagliare adesso sarebbe una follia che costerebbe caro all’intera economia mondiale e di conseguenza ai cittadini che poi sono quelli che pagano sempre tutto.

Per offrire un po’ d’ottimismo evidenzio il prezzo odierno di Bitcoin di poco superiore a 28.000 dollari e le cinque criptomonete del mercato Binance con il maggior guadagno nelle ultime 24 ore : REN (REN) +41%, LINA (Linear) + 39%, OMG (OMG Network) +25%, CKB (CKB) + 23.5%, IRIS (IRISnet) +20%.