Milano violenta tra coltellate rapine e ubriachi

Non sono gli unici episodi violenti avvenuti oggi a Milano ma ne abbiamo presi tre di cui abbiamo qualche particolare in più da raccontare

Alle 15:15 di questo pomeriggio, piazza Duca d’Aosta, stazione centrale, la centrale operativa del 112 ha inviato i Carabinieri e un’ambulanza di ATZ Milano per soccorrere una senegalese di 27 anni completamente ubriaco e con una vistosa ferita da taglio al braccio. I militari sono riusciti a bloccare l’ubriaco in modo da permettere ai sanitari di medicarlo. Non si sa cosa sia successo al giovane senegalese. I sanitari lo hanno però trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Città Studi in codice verde per completare le cure mediche.

Rapina alla fermata della metropolitana

Poco dopo, un altro intervento del 112 e dei Carabinieri nella zona della fermata Sondrio della metropolitana. Un ventenne italiano ha riferito di essere stato aggredito e rapinato da 3 nordafricani, che che ora sono attivamente ricercati dalle forze dell’ordine.

Volano coltellate al Corvetto

Non si conoscono ancora bene I risvolti Di quanto successo in via Mincio alle 17:26 ma due uomini di 31 e 35 anni sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale policlinico dopo essere stati serviti da delle armi bianche, che possono essere coltelli cocci di vetro o altri oggetti taglienti. Sul posto l’ambulanza e i sanitari del 118, che li hanno soccorsi. Il resto si saprà probabilmente dal racconto che i due feriti faranno alle forze dell’ordine dopo essere stati Curati.