Ultima generazione imbratta Vittorio Emanuele II

ieri mattina due attivisti di Ultima Generazione sono saliti sul monumento di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo e lo hanno imbrattato con della vernice lavabile gialla.

I due, un ragazzo di 26 anni e di una ragazza di 23 anni residenti nella provincia Milanese sono stati fermati dai carabinieri che si trovavano già come prevenzione in piazza del Duomo. I carabinieri li hanno prima allontanati dal monumento e poi accompagnati in caserma dove sono stati identificati e denunciati per imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. La 23enne è stata anche denunciata per inottemperanza al foglio di via dal Comune di Milano di cui è risultato essere già destinataria.

i carabinieri hanno anche sequestrato due estintori che erano stati riempiti di vernice e utilizzati per spruzzarla sul monumento,uno striscione e i volantini che i due manifestanti avevano esposto. Ultima generazione è un movimento i cui aderenti sono convinti di essere l’ultima generazione sulla terra, dopodiché moriranno tutti, a causa dell’inquinamento ambientale e dell’uso del carbon fossile per produrre energia del carbon fossile per produrre energia.

Si tratta di un gruppo che ultimamente si è distinto per la tipologia di manifestazioni, tra cui l’imbrattamento di muri,portoni e vetrate di palazzi delle istituzioni e di monumenti storici. Usano però, dicono, vernice lavabile. Speriamo per loro che per produrre la vernice non usino il carbon fossile.