15 marzo. La giornata mondiale della Cassata Siciliana si festeggia Al Tempio del Cannolo a Corbetta

Non tutti sanno che il 15 marzo è la giornata mondiale dedicata alla Cassata Siciliana. Una giornata dedicata alla regina delle Torte Siciliane, conosciuta ormai in tutto il mondo. La casata siciliana è stata riconosciuta e inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF).

La cassata siciliana ha accompagnato la Sicilia attraverso i secoli. La sua storia risale alla dominazione araba. Poi, nel periodo normanno, con l’invenzione della pasta reale (il dolce include anche questo ingrediente composto di mandorla e zucchero e creato per la prima volta in un monastero a Martorana) si è passati da una versione con pasta frolla, la cassata al forno, alla versione composta “a freddo”. Però il vero successo della Cassata Siciliana si attesta solo nel XIV secolo. Era il tempo in cui gli spagnoli dominavano sull’isola, e allo spettacolare dolce venne aggiunta la novità del cioccolato e i canditi, che erano già noti da secoli.

Gli amatori, i puristi del dolce, hanno le loro Cassate preferite e la loro pasticceria “speciale”, in cui andare a farsele preparare. Invece, chi è ancora indeciso e chi è ancora alla ricerca della torta perfetta, Al Tempio del Cannolo, in via Villoresi 35/b a Corbetta, in provincia di Milano, è possibile trovare diverse versioni di cassate: quella al forno, quella Ericina, la versione “Light”, sprovvista di marzapane e glassa di zucchero, e naturalmente la versione classica. Quest’ultima può essere in vari formati,: dalla mignon alla grande da oltre 1,5kg.