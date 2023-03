Video dell’incendio in via Quintiliano 41

Milano, incendio in via Quintiliano 41. È un palazzo molto ben conosciuto e anche odiato dai residenti del quartiere. La Palazzina è abbandonata e abitata da molti disperati e senza tetto che vivono in condizioni terribili, fra rifiuti, sporcizia, topi e altro.

Oggi alle 11:36 il quarto il quinto piano della palazzina sono stati avvolti dalle fiamme. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto 5:30 dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano e ambulanze del 118 mentre gli agenti della Polizia di Stato si occupavano della sicurezza dei dintorni.

Le foto

Hanno preso fuoco materassi, giacigli e rifiuti delle persone che vivevano all’interno. Le fiamme si sono alzate alte generando delle grandi nubi di fumo nero. Non si segnalano al momento dei morti o dei feriti, ma è stato solo un caso. La gente del municipio 4, in cui rientra anche via Quintiliano ha fatto notare, sui social, che non è il primo incendio di quella palazzina e che la situazione del quartiere è “senza speranza”

Il video