Trezzano sul Naviglio. Incendio distrugge un appartamento (Video)

Trezzano sul Naviglio. Ero circa le 2:00 quando è arrivato l’allarme alla centrale operativa del 112. Un grosso incendio aveva si era sviluppato in una villetta a due piani a Trezzano sul Naviglio, in via Rosselli 16. Ad andare a fuoco sono stati il tetto e il primo piano.

I vigili del fuoco hanno inviato sul posto dieci mezzi con le relative squadre, le ambulanze della Croce Verde di Trezzano sul Naviglio in appoggio e per soccorrere eventuali intossicati o feriti dall’incendio mentre i Carabinieri si sono occupati della sicurezza dei dintorni. Cinque persone tra cui un bimbo di soli 7 mesi sono state evacuate da due appartamenti che purtroppo alla fine dell’incendio sono risultati inagibili.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio ma Generalmente le case vanno a fuoco per due motivi. O si incendia la canna fumaria non pulita e che poi trasmette poi le fiamme al tetto, oppure la colpa è di un impianto elettrico non completamente sicuro. Nell’incendio di questa notte non risultano feriti e questa è già una grande fortuna